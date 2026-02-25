La encontraron muerta en una vivienda; tras una semana sin verla

Durango, Dgo.

Un aparente infarto y las lesiones provocadas por una caída que de este se derivó, se habrían combinado para causar la muerte de una adulta mayor que vivía sin compañía en la colonia Universal.

La persona fallecida es la señora Patricia Ariadna, quien tenía 73 años de edad y vivía en la calle Nueva España del mencionado asentamiento.

De acuerdo a los testimonios recopilados por sus familiares, la última vez que la vieron con vida fue el martes 17 de febrero; una semana después, toda vez que no lograron contactarla por teléfono, fueron a buscarla.

Dado que no lograron ingresar, solicitaron apoyo en el número de emergencias y personal de Protección Civil y Seguridad Pública forzaron el acceso; dentro encontraron a la señora ya sin signos vitales.

Los indicios apuntan a que la adulta mayor habría caído como parte de una crisis médica, lo que además le habría causado lesiones que agravaron su condición y le causaron la muerte sin que nadie pudiera ayudarle.