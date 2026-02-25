Llegó al CERESO y murió cuatro días después

Durango, Dgo.

Un hombre que no tenía ni una semana internado en el Centro de Reinserción Social No. 1, al que había ingresado por el presunto delito de narcomenudeo, murió a causa de una crisis médica sufrida en el interior del penal.

El fallecido es Isaías Sánchez Návar, quien tenía 41 años de edad y había sido ingresado al centro penitenciario el pasado 20 de febrero.

Según los datos obtenidos, fue el martes cuando fue llevado al Hospital General 450 luego de que los médicos del centro penitenciario se vieron imposibilitados para atender su crisis médica.

Una vez en el centro médico, lo marcaron con un pronóstico reservado, dado que su cuerpo ya tenía problemas metabólicos, probablemente relacionados con la ingesta de estupefacientes.

Los médicos se esforzaron durante algunas horas, pero no fue posible estabilizarlo y murió el mismo día de su ingreso al centro médico. Sus restos quedaron a cargo del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.