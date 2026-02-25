Murió arrollado por un vehículo fantasma en el periférico

Gómez Palaico, Dgo.

Un quincuagenario murió en el municipio de Gómez Palacio al ser arrollado por un vehículo “fantasma” en la vialidad de todo el estado con más hechos fatales, el Periférico Ejército Mexicano.

El fallecido es el señor Francisco Hernández Treviño, quien tenía 56 años de edad y vivía en el fraccionamiento Santa Sofía de la mencionada demarcación.

Los hechos ocurrieron el martes, cuando intentaba cruzar la vialidad junto a un compañero de trabajo, lo que le hizo descender de la banqueta.

Cuando había avanzado ya un par de carriles, no notó la cercanía de un vehículo y este lo impactó de lleno; el automovilista ni siquiera se detuvo, por lo que fue su propio conocido quien solicitó apoyo médico.

Hasta el lugar, en las inmediaciones del puente Jabonoso, llegó una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana para brindarle los primeros auxilios, pero no se pudo hacer nada para salvarlo, pues ya había muerto.

Tras el siniestro, personal de la Vicefiscalía de La Laguna analiza videos de cámaras de seguridad con el fin de llamar a cuentas al conductor involucrado y deslindar responsabilidades.