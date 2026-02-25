Obituario 25 de febrero de 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En calle Andador Adelitas #421 de colonia División del Norte se está velando el cuerpo del Sr. Fernando Eloy Alvarado, de 48 años, sus honras y sepelio están pendientes

En calle Lázaro Cárdenas #1004 de colonia J. Gpe. Rodríguez se está velando el cuerpo del Sr. José María López Montes, de 87 años, sus honras y sepelio están pendientes

En calle Pinos #410 de colonia El Saltito se está velando el cuerpo del Sr. David Alonso Hernández Domínguez, de 39 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Espíritu Santo se está velando el cuerpo del CP. Adrián Ayala Núñez, de 71 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala La Piedad se está velando el cuerpo de La Piedad se está velando el cuerpo del Licenciado Armando Nadim González Zaffa, de 63 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Fidem se está velando el cuerpo de la Sra. María Antonia Rivera Delgadillo, de 85 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala A se está velando el cuerpo de la Sra. Elvia Consuelo Rodríguez Betancourt, de 89 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala B se está velando el cuerpo del Joven Alán Manuel Cortez Trejo, de 23 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #3 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Jorge Luis Morales Nava, de 63 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #4 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. María Del Socorro Reyes Santos, de 75 años, sus honras y sepelio están pendientes