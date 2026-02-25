Pensó que no la revisarían: llevaba marihuana para su esposo al CEFERESO

Gómez Palacio, Durango.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Guadalupe “N”, por su probable responsabilidad en el delito contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de suministro de cannabis sativa L., ilícito previsto y sancionado por la Ley General de Salud.

La acción fue realizada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Durango, luego de que el Ministerio Público Federal llevara a cabo las diligencias correspondientes conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se derivan del Informe Policial Homologado (IPH) elaborado por elementos de Prevención Penitenciaria, adscritos al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 14, ubicado en Gómez Palacio, Durango.

Los oficiales informaron que, al realizar una revisión de seguridad a Guadalupe “N”, quien acudió al penal en calidad de visitante de una persona privada de la libertad, le fue localizado oculto en el pantalón un envoltorio que contenía vegetal verde y seco, con características propias de la marihuana.

Tras el análisis de los datos de prueba presentados por la Fiscalía, el juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Coahuila resolvió vincular a proceso a la imputada, al considerar que existen elementos suficientes para presumir su probable responsabilidad.

La FGR reiteró su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos del fuero federal, y exhortó a la ciudadanía a denunciar de manera presencial o anónima, las 24 horas del día, los 365 días del año, a través del correo electrónico [email protected], al teléfono 618 829 0800, o directamente en sus oficinas ubicadas en la carretera Panamericana Durango–Parral, kilómetro 9.6, poblado La Tinaja, C.P. 34390, Durango.