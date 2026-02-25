Por “facturera”, enfrenta delito federal en Durango

Durango, Dgo

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de una persona por su probable responsabilidad en un delito fiscal, tras celebrarse la audiencia inicial dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) en Durango.

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en la entidad, el Ministerio Público Federal informó que la imputada, identificada como Martha “N”, es señalada por el delito de expedir comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, conducta prevista y sancionada en el Código Fiscal de la Federación (CFF).

De acuerdo con la investigación, la imputada habría adquirido comprobantes fiscales que respaldan operaciones falsas o actos jurídicos simulados, lo que constituye un ilícito del orden federal. Por ello, el fiscal federal integró la carpeta de investigación correspondiente y realizó las diligencias previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Durante la audiencia, el Ministerio Público aportó los datos de prueba necesarios ante el juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Durango, quien determinó vincular a proceso a la imputada.

Con estas acciones, la FGR reiteró su compromiso con la investigación y persecución de los delitos federales, e hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar las 24 horas, los 365 días del año, de manera presencial o anónima, al correo [email protected], al teléfono 618 829 0800, o en sus instalaciones ubicadas en la carretera Panamericana Durango–Parral, kilómetro 9.6, poblado La Tinaja, C.P. 34390, Durango.