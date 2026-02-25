Sheinbaum propone eliminar plurinominales y recortar millones al sistema electoral

Ciudad de México.-

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este martes la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, la cual será enviada el próximo lunes 2 de marzo al Congreso de la Unión, al asegurar que se trata de un compromiso directo con el pueblo y “un asunto de principios”.

Durante la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo, la mandataria explicó que la propuesta responde a una demanda social clara: menos gasto electoral, mayor fiscalización y representantes que ganen su cargo con votos, no por listas de partido.

“Es algo muy racional: quien quiera ser diputado, senador o regidor, que vaya a buscar su voto y se presente ante la gente”, sostuvo Sheinbaum.

Los ejes centrales de la reforma

La iniciativa contempla 10 puntos clave, entre los que destacan:

Eliminación de las listas de plurinominales

Reducción del 25% al costo de las elecciones

Mayor fiscalización a partidos y candidaturas

Voto en el extranjero

Reducción de tiempos de radio y televisión

Regulación del uso de Inteligencia Artificial y prohibición de bots

Cómputos distritales inmediatos

Democracia participativa con voto electrónico

No nepotismo

No reelección

Sheinbaum subrayó que la reforma no busca debilitar instituciones ni eliminar la autonomía electoral, sino acabar con privilegios y gastos excesivos, para redirigir recursos a salud, educación y programas sociales.

“Quien quiera mantener privilegios, la gente lo va a señalar, sea del partido que sea”, advirtió.

Cambios de fondo al sistema electoral

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que la Cámara de Diputados se integraría por 500 legisladores electos por voto directo, mientras que el Senado quedaría en 96 escaños, eliminando distorsiones del sistema actual.

Además, se plantea:

Reducción de sueldos y bonos en órganos electorales

Prohibición de aportaciones en efectivo

Fiscalización digital en tiempo real

Disminución del número de regidurías municipales

Aplicación del voto electrónico en mecanismos de participación ciudadana

Consulta nacional previa

El presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, informó que la iniciativa es resultado de 63 audiencias públicas en México y Estados Unidos, con mil 357 propuestas y la participación de 181 especialistas electorales.

El objetivo, explicó, es transitar hacia un modelo donde la pluralidad política sea expresión directa de la voluntad popular, y no producto de acuerdos internos de las cúpulas partidistas.

La reforma será enviada al Congreso de la Unión el 2 de marzo, donde iniciará un debate que promete marcar un antes y un después en el sistema electoral mexicano.