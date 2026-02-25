Tres lesionados en aparatosa volcadura de una Dodge RAM

Canatlán, Dgo.

El tramo Canatlán – Nuevo Ideal fue, otra vez, escenario de un fuerte accidente de tránsito en el que tres personas sobrevivieron con golpes leves; su vehículo, por otra parte, resultó en pérdida total.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 27 de la carretera Francisco Zarco, a unos metros de donde, el pasado fin de semana, se registró el choque frontal entre una Jeep Cherokee y un autobús de pasajeros, hecho que dejó dos muertos y dos hospitalizados.

En esta ocasión, la siniestrada fue una camioneta Dodge RAM habilitada con caja seca, misma que arrastraba un remolque en el que se transportaba material metálico.

Fue justo en un tramo en el que el pavimento tiene un deterioro significativo, donde el conductor perdió el control y, tras una salida leve del camino, terminó por perder la vertical y el vehículo volcó hacia su costado derecho.

Personal de Protección Civil acudió al lugar y descartó lesiones de gravedad en las víctimas, que fueron dadas de alta en la escena.