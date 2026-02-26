Lerdo, Dgo.

Autoridades federales confirmaron la detención y vinculación a proceso para un hombre que es acusado de un ecocidio cometido en el municipio de Lerdo, lugar en el que arrasó con 10 hectáreas de especies protegidas.

Se trata de Enrique “N”, quien fue formalmente acusado por delitos contra la biodiversidad, considerado en el Código Penal Federal.

De acuerdo al informe emitido por la Fiscalía General de la República, el individuo fue denunciado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por los daños cometidos en un predio de 10 hectáreas.

Según el informe, Enrique es representante legal de una constructora que destruyó 10 hectáreas de vegetación natural en el ejido La Torreña, de Lerdo, en una zona perteneciente a un ecosistema de matorral desértico.

Esto, según se relata, mediante un cambio de uso de suelo, aunque no se precisa si este se tramitó de forma irregular ante alguna instancia gubernamental.

El fiscal asignado al caso determinó que el individuo será enjuiciado con medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y, preliminarmente, se le ordenó donar 120 ejemplares de flora a una instancia ambiental de Lerdo.