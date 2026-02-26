+ Basquetboleros “rucos” la arman en El Salvador

Lo atractivo no es que un grupo de basquetbolistas 65 y Más de Durango esté haciendo la “chica” en un torneo internacional en El Salvador, sino que nadie sabe cómo carajos le hicieron para ir a dar tan lejos, de dónde sacaron para el traslado…..MAGIA.- Es un decir eso de preguntar de dónde sacaron? La realidad de nuestro deporte dice que aquí sí, el que quiere azul celeste, que le cueste. Todo el que quiera participar en un torneo equis tiene que ponerle de su bolsa, sanseacabó…..VERGÜENZAS.- Y no nada más es norma para los “viejitos” que andan en Centroamérica, sino que es regla para todos los deportistas, para todos. Si alguien tiene facultades para competir a buen nivel, tendrá que sacar de su bolsa para lo que requiera su participación en algún evento importante…..ÉPALE.- Aquí, simple y sencillamente no hay dinero. Nunca ha habido, aunque en los informes de gobierno sí “gastan miles de millones de pesos” en apoyo a los atletas, por un lado, pero por el otro, en entidades como Sinaloa, Jalisco, Edomex, Nuevo León, Chihuahua, Sonora y Baja California y si quieren Coahuila sí hay recursos, sí hay para uniformes, sí hay para avión y sí hay para buenos hoteles. Durango, históricamente ha sido una verdadera potencia en distintas ramas atléticas, pero la historia de siempre: nuestros jugadores tienen que rajarse la bolsa, o la de sus padres, para asistir a un evento…..MEDALLAS.- El caso es que el equipo de Durango jugará su pase a las semifinales y de ahí, quizá la final, que desde luego, de darse, traerá muchos padres. Ya verán que todo mundo se cuelga las medallas, aunque sepan que siempre la autoridad deportiva ha sido el principal obstáculo para el desarrollo de nuestro deporte. Invariablemente se roban el dinero, todo o todo, y para competencias no queda nada. Así de claro…..ALTO.- No creemos que el secretario de Educación, Guillermo Adame, ande tan urgido como para atreverse a vender terrenos, al menos en un caso de una escuela de Las Nubes, de pronto alguien apareció diciéndose dueño de una parte de la escuela y empezó o está por empezar a construir vivienda. Los padres de familia saben que en el despojo hay “mano negra” y exigen una investigación a fondo para saber de bien a bien quién se está pasando de lanza, sobre todo porque así como los niños son sagrados, también lo son las escuelas. Y aunque la matrícula sea muy reducida, de ninguna manera autoriza a nadie a agandallarse los terrenos, ¿estamos?…..FUERA.- Está científicamente confirmado que en lo sucesivo, una vez que se apruebe la reforma electoral, todo el suspirante que quiera una diputación o una senaduría tendrá que .ingarse a recorrer las calles en busca de votos, y quien no obtenga la mayoría, se va a su casa. Sí, hay decenas, cientos o miles de políticos que ahí se la han llevado toda su vida con diputación o senaduría plurinominal. Eso está por acabarse, pues la Presidenta Claudia Sheinbaum enviará la iniciativa de reforma el próximo lunes. Habrá gritos y sombrerazos, claro, pero parézcales o no, hay reforma con o sin la aprobación del Verde y del PT, ambas, sanguijuelas eternas que llevan medio siglo viviendo de las plurinominales, aunque nunca nadie les haya dado un voto. Bien por nuestra Presidenta. Igual de bien con aquello de las prerrogativas. El dinero ése que llegaba por furgones, mermará en una siguiente entrega, por eso no quieren reforma los “verdes” y los “trabajadores”…..MESURA.- No suena bien la amenaza del secretario Héctor Vela Valenzuela, quien advierte que “se les dio mucho tiempo para que regularizaran los “chocolatos”, pero ahora se aplicará el reglamento a rajatabla, gústenos que no”. Vela nunca llegará a entender la posibilidad de que si no se han regularizado es porque no han tenido, o quién tiene dinero de más como para cumplir con los impuestos, no friegue…..CALMA.- Aunque nadie en el Gobierno del Estado y el Municipio lee nuestros comentarios, no está por demás sugerir al Gobierno Municipal que le baje un par de rayitas a sus ansias recaudatorias. Sin olvidar que tal vez antes que pronto el alcalde José Antonio Ochoa ha de salir a pedir votos a los que ahora está reprimiendo impositivamente.

Saludos