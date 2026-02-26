Entró en crisis y saltó de cabeza desde una azotea

Durango, Dgo.

Un joven de 23 años de edad fue hospitalizado con golpes diversos en el rostro luego de saltar de una azotea en medio de una crisis emocional; aunque se le reporta estable, se le realizan varios estudios para establecer con precisión su diagnóstico.

El lesionado es Francisco Javier, un joven de 23 años de edad que no tiene trabajo y que sufre depresión y ansiedad.

Los hechos ocurrieron el miércoles por la noche en el fraccionamiento Nuevo Durango III, en medio de una crisis que personas que estaban cerca intentaron contener, pero sin éxito.

En medio de esta, el muchacho subió a una azotea y se lanzó hacia una banqueta, lo que le provocó golpes diversos en la parte alta de su cuerpo, incluido el rostro.

De inmediato se solicitó asistencia médica y al sitio llegó la Cruz Roja Mexicana, cuyo personal lo valoró y decidió trasladarlo al Hospital General 450 donde, a la par de la atención a sus golpes, se le brinda soporte emocional especializado.