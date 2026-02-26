Obituario 26 de febrero de 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo del Sr. José Luis Sarmiento González, de 48 años, sus honras y sepelio están pendientes

En calle Andador Adelitas #421 de colonia División del Norte se está velando el cuerpo del Sr. Fernando Eloy Alvarado, de 48 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Memorial se está velando el cuerpo de la Sra. Felicitas Moreno Núñez, de 84 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo de la Sra. Patricia Ariadna Miranda Sotelo, de 73 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo del Ing Jesús Francisco Aragón Sanabria, de 80 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #4 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. Matilde Féliz Derás, de 94 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Pánuco de Coronado, Dgo., se está velando el cuerpo de la Sra. Josefina García Mijares, de 80 años, sus honras y sepelio están pendientes