Padres cierran escuela primaria tras denuncias de agresiones sexuales a niños

Durango, Dgo

La tensión escaló en la escuela primaria Juana Belén Gutiérrez, en la ciudad de Durango, luego de que padres de familia decidieran cerrar las instalaciones del plantel como medida de protesta ante denuncias de agresiones sexuales ocurridas dentro de la institución.

De acuerdo con los propios manifestantes, cuatro alumnos habrían sido víctimas de estos hechos durante el mes de febrero. Según relataron familiares, la primera denuncia se presentó el 4 de febrero, mientras que el caso más reciente se registró el miércoles 25, lo que detonó la movilización de la comunidad escolar.

Los padres aseguran que el presunto responsable sería un mismo estudiante, y señalan que, pese a los reportes realizados, no se han aplicado medidas efectivas para garantizar la seguridad de los menores.

Uno de los puntos que más inconformidad generó fue la postura de la dirección del plantel. Según los testimonios, el director habría rechazado la posibilidad de trasladar al menor señalado a otra escuela, bajo el argumento de que también tiene derecho a la educación, lo que fue interpretado por los padres como una falta de acciones contundentes frente a la gravedad del caso.

La protesta mantiene el acceso restringido al plantel y ha encendido el debate sobre los protocolos de actuación en casos de violencia escolar, así como la responsabilidad de las instituciones para proteger a los estudiantes.

Mientras tanto, los padres exigen una respuesta clara y medidas que garanticen un entorno seguro para sus hijos antes de permitir la reanudación de clases.