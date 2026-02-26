Papá soltero conducía muy ebrio y llevaba a su hijo recién nacido

Rodeo, Dgo.

Elementos de la Policía Estatal detuvieron a un individuo que no solo conducía su vehículo en segundo grado de ebriedad, sino que también llevaba consigo a un recién nacido que, por fortuna, no sufrió mayor consecuencia.

El detenido es José “N”, quien tiene 49 años de edad y fue asegurado por agentes asignados al municipio de Rodeo. Se trata de un padre soltero que, según aseguró, la madre del infante, de 19 años, los abandonó tras el alumbramiento.

El informe indica que los agentes recorrían la carretera Panamericana, a la altura de la mencionada cabecera municipal, cuando notaron la conducción errática de un vehículo automotor.

Los agentes ordenaron al conductor, domiciliado en el poblado Linares, Rodeo, que se detuviera; de inmediato notaron que estaba ebrio y que, incluso, aún tenía una bebida consigo; después reconoció que estaba en camino a comprar más cerveza.

Al revisar más a detalle, notaron que en el asiento trasero llevaba en un portabebé a su hijo, que apenas está por cumplir un mes de nacido.

Privilegiando el bienestar del infante, los agentes procedieron al arresto de José y el bebé quedó en manos del sistema DIF en lo que se determina cómo se procederá.