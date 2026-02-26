Pidió un Uber para asaltarlo: le robó 3 mil pesos y lo golpeó

Durango, Dgo.

Un conductor de plataforma fue víctima de un robo con violencia la tarde-noche de este martes en la colonia José Ángel Leal, luego de que un sujeto solicitara un servicio de Uber únicamente para despojarlo de dinero en efectivo y agredirlo físicamente.

De acuerdo con el reporte emitido al 911, los hechos ocurrieron en calle Villa Unión, entre Lucha Popular y Doroteo Arango, cerca de una miscelánea.

La víctima, identificada como E. R.H. F, de 41 años, señaló que mientras brindaba el servicio a bordo de un Hyundai Grand i10, el pasajero lo amenazó para que continuara avanzando. Posteriormente, al descender del vehículo, el agresor lo golpeó y le robó 3 mil pesos en efectivo, para después darse a la fuga.

Vecinos del lugar salieron en auxilio del conductor tras la agresión y solicitaron apoyo de las autoridades. Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes brindaron atención y solicitaron base roja para la valoración médica del afectado.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas ni se cuenta con datos del presunto responsable. Las autoridades ya tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con el agresor.

El caso se suma a una serie de asaltos contra conductores de plataforma, por lo que se reitera el llamado a extremar precauciones y reportar cualquier situación de riesgo de inmediato.