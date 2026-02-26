Venden parte del terreno de una escuela primaria y ahora quitarán las canchas deportivas

Durango, Dgo

Padres de familia y comunidad escolar exponen el caso que se vive en la escuela primaria Luis Donaldo Colosio, donde se notificó que el área destinada a las canchas de fútbol dejará de formar parte del plantel, luego de que —según información proporcionada a directivos— el terreno fue vendido y se proyecta la construcción de viviendas.

El hecho ha generado incertidumbre, no solo por la pérdida de un espacio recreativo clave para los estudiantes, sino por las dudas sobre cómo un terreno que durante décadas fue utilizado por la escuela ahora aparece con un nuevo propietario.

De acuerdo con lo informado, el área formaba parte de las instalaciones desde hace aproximadamente 30 años. Incluso, el predio completo fue registrado en el catastro como propiedad del plantel desde 1996. Sin embargo, recientemente surgió un comprador —cuya identidad no ha sido dada a conocer— que asegura haber adquirido el espacio a una institución bancaria, la cual se ostentaba como dueña del terreno.

La situación ha sido interpretada por la comunidad como un despojo de un espacio que consideran esencial para la formación integral de los alumnos, ya que las canchas no solo funcionaban para actividades deportivas, sino también para eventos escolares y convivencia.

Hasta el momento, la preocupación principal gira en torno a la falta de claridad sobre el proceso legal que derivó en la pérdida del terreno y el impacto que tendrá en la infraestructura y actividades de la escuela.

Padres y docentes advierten que la reducción del espacio escolar podría afectar directamente el desarrollo de los estudiantes, al eliminar un área destinada al deporte y la recreación, elementos fundamentales en la vida escolar.