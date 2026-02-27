Afectados por robo o quema de autos, esto aconsejan las aseguradoras

Si fuiste de las personas afectadas por los bloqueos e incendios registrados entre domingo y martes, esto es lo que debes saber sobre tu seguro.

De acuerdo con Alejandro Sobera Biótegui, presidente del Comité de Autos de AMASFAC, si tu vehículo cuenta con póliza amplia o limitada, el robo está cubierto, incluso si la unidad fue utilizada para incendios o bloqueos.

La recomendación es no poner en riesgo tu vida, entregar el vehículo y reportar el robo para iniciar el trámite.

Quienes solo tienen seguro básico (daños a terceros) no podrán reclamar indemnización por la pérdida del vehículo. Aun así, es importante presentar la denuncia y notificar a la aseguradora para que quede registro del incidente.

En el caso de los transportistas, los tractocamiones con póliza amplia o limitada también están protegidos.