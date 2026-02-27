+ Ahora resulta, los equivocados son los medios

+ Que no hallamos cómo exigirle dinero al Estado

+ Isaías Solís lo acusó de sentencias de muerte

+ No queremos dinero, exigimos libertad de expresión

“Pasa lo de siempre: el puerco más trompudo siempre se lleva la mejor mazorca…”

Sabiduría Popular

Ahora resulta que los que están mal son los medios de comunicación, según mensaje del director de Comunicación del Gobierno, y hasta se sorprende de “a lo que han llegado para exigir dinero…”…..ÓRALE.- Está debidamente confirmado que doce medios de comunicación se alejaron definitivamente del Gobierno del Estado por el maltrato del director y de la Administración estatal. Entonces, no es uno, ni dos, sino varios los que coinciden en el maltrato y la humillación. Una regla simple de tres nos diría que si son muchos los que rechazan las gigantescas metidas de pata de la Administración, no son los medios los equivocados, o sí?…..CÁMARA.- No nos queda el saco, está muy holgado, pero sobre la denuncia del periodista lagunero Isaías Solís Maldonado, diríamos que está denunciando amenazas de muerte, no que no le quieran pagar…..FALSO.- Quién sabe si también se anima a decir que son falsas las amenazas a Contacto Hoy, por lo que existen acciones ante la Fiscalía General de la República, y bien que lo sabe. A nosotros nos adelantó desde el año pasado: “tengo tres probables opciones fiscales para hundirlos, para mandarlos de por vida a la cárcel…”. Quién sabe si lo niegue, pero…aunque lo niegue, en la Secretaría de Finanzas ya se sigue un proceso de revisión (auditoría) del año 2023 contra nuestro medio, como dijimos, no para asegurarse de que todo haya estado bien, sino para hallar algún error y llevarnos a la cárcel. No lo sabe el señor director de Comunicación, pero se lo confiamos: Lo que está haciendo la Secretaría de Finanzas, al menos contra Contacto Hoy, se llama “terrorismo fiscal” en el que la Administración puede acusarnos de todo lo que se le ocurra para tener razones y perjudicarnos…..DINEROS.- El video que anda en redes del director de Comunicación centra su denuncia en los dineros, que Isaías le pidió dinero, que otros le piden dinero, que Fernando Miranda les pidió dinero, que Rafael Herrera le pidió dinero. Sobre nuestro caso, son varios de los jilgueros que mangonea el funcionario que han repetido la cantaleta: “exigen las perlas de la Virgen…”. Nos llama la atención porque son varios que han hablado de tales perlas, aunque en nuestro caso, jamás le hemos pedido un peso. Nunca le hemos pedido ninguna perla como para afirmarlo, y lo retamos a que nos demuestre dónde y cuándo le pedimos esas “perlas de la Virgen”. No lo hicimos y no lo haremos, porque no es nuestro estilo. Si acaso le pidiéramos algo es parar de cerrar las puertas de las oficinas estatales, que están obligadas a informar de sus actividades, y que retire la orden de “cero declaraciones” a los contras, entre los que está Contacto Hoy. Si los dineros son los que le quitan el sueño, a nosotros no, a nosotros nos preocupa más que ningún funcionario acepte entrevistas con nuestros reporteros. Nos huyen como si fuéramos veneno, aunque sepan que están violando nuestra libertad de expresión y el derecho de los lectores a estar informados.

