Huyó del retén… pero lo alcanzaron: viajaba en auto robado y fuertemente armado

Vicente Guerrero, Dgo.

Un sujeto que portaba un arma de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas, fue detenido en el municipio de Vicente Guerrero en medio de un intento por evadir un Punto de Inspección montado por corporaciones locales y federales.

El asegurado es Juan Sisto “N”, de 35 años de edad y domiciliado en la colonia Benjamín Méndez de la ciudad de Durango; junto a él fue asegurada su acompañante, Vanessa “N”, de 24 años y residente de Villa de Cos, Zacatecas.

Según el informe oficial, el sujeto llegó a un punto de revisión ubicado en el kilómetro 195 de la carretera Durango – Zacatecas, en territorio de Vicente Guerrero, y para evadirlo tomó un tramo en contra.

Sin embargo, el personal estatal y federal lo contuvo y ordenó una inspección; de entrada, dijo no contar con documentos del vehículo que conducía. Pero, además, se tornó agresivo con los policías estatales, guardias nacionales y militares que lo abordaron.

Al final, no le quedó otra que descender de su vehículo y, una vez que lo inspeccionaron, le encontraron fajada una pistola Glock calibre 9 mm con 16 cartuchos útiles, por lo que ante el presunto delito federal, procedieron a su aseguramiento.

La pareja quedó en manos de la Fiscalía General de la República, que será la instancia encargada de determinar su situación legal.