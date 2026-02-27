Lo golpean salvajemente en bar de Viñedos; termina hospitalizado tras perder el conocimiento

Durango, Dgo.

Un joven de 23 años fue trasladado de urgencia al Hospital General 450 luego de ser brutalmente agredido en un bar de la zona de Viñedos, donde presuntamente fue pateado en la cabeza hasta quedar semiinconsciente.

El reporte se generó a través del número de emergencias 911, luego de que la madre del lesionado, solicitara auxilio al ver llegar a su hijo gravemente golpeado a su domicilio ubicado en Viña del Carmen, en el fraccionamiento Viñedos II.

De acuerdo con la versión proporcionada por la reportante, el joven Alberto C., de 23 años de edad, relató que fue agredido dentro de un bar —sin precisar el nombre del establecimiento— donde varios sujetos lo atacaron, propinándole patadas principalmente en la cabeza, lo que le provocó lapsos de pérdida del conocimiento.

Familiares optaron por trasladar de inmediato al lesionado al Hospital General 450, donde quedó bajo observación médica para una valoración exhaustiva, ante el riesgo de lesiones internas.

Las autoridades no reportaron personas detenidas hasta el momento y se espera que el afectado rinda su declaración una vez que su estado de salud lo permita, a fin de esclarecer la agresión ocurrida en la zona de bares de Viñedos.