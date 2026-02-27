Manipuló mal un horno y acabó con quemaduras

Durango, Dgo.

Un trabajador de un restaurante resultó con algunas quemaduras al manipular de forma incorrecta el horno de un restaurante ubicado en el primer cuadro de la ciudad; el incidente fue atendido por bomberos que confirmaron que este fue causado por un error humano.

La víctima, según se informó, es un muchacho de 25 años de edad que sufrió quemaduras de primer grado en el rostro y uno de sus brazos.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado en la calle Manuel Herrera de la colonia Guillermina, cerca del cruce con la avenida 20 de Noviembre, denominado Aloha Restaurante Bar.

Según el informe, un trabajador manipulaba la toma de gas de un horno y, al no generar a tiempo el chispazo, se dio una acumulación; cuando por fin se dio la ignición, se dio un fuerte flamazo.

Sus propios compañeros usaron un vehículo particular para llevar a la víctima a un hospital, mientras que personal del Cuerpo de Bomberos evaluó el sitio y descartó la existencia de fugas, por lo que todo apunta a una imprecisión en el manejo del artefacto.