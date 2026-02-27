Pide Osbaldo Santillán a municipios cumplir con el SAT 

Para evitar crisis financiera…

El exhorto no tiene un ánimo político ni partidista, es preventivo y profundamente institucional: diputado.

El diputado Osbaldo Santillán Gómez, hizo un llamado a las y los 39 presidentes municipales, para que cumplan en tiempo y forma con el pago de contribuciones federales y obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y así puedan realizar acciones en beneficio de la ciudadanía.

“Este exhorto no tiene un ánimo político ni partidista. Tiene un ánimo preventivo, responsable y profundamente institucional”, aclaró al hacer uso de la máxima tribuna del Estado.

El legislador del Partido Verde Ecologista de México, precisó que el llamado tiene carácter preventivo e institucional, ya que el manejo responsable de las finanzas públicas impacta directamente en los servicios, la obra social y el bienestar de las familias duranguenses.

“Cuando un ayuntamiento deja de enterar impuestos federales, como el ISR retenido a trabajadores, cuotas o aportaciones, no afecta a una administración futura de manera abstracta; compromete directamente la viabilidad financiera del municipio”, señaló.

Santillán Gómez recordó que actualmente existen municipios que enfrentan descuentos en participaciones federales por adeudos heredados de administraciones pasadas, lo que reduce de inmediato los recursos disponibles y provoca retrasos en nómina, afectaciones en servicios públicos, parálisis en obra pública, endeudamiento adicional y, en algunos casos, una condición financiera crítica para la operación municipal.

Ante ello, hizo un segundo llamado a las autoridades municipales en funciones para que, cuando existan elementos que acrediten adeudos fiscales de administraciones anteriores, se presenten las denuncias correspondientes ante las instancias competentes.

“Durango necesita municipios fuertes, no municipios comprometidos por deudas del pasado. Necesita autoridades responsables hoy para no hipotecar el mañana y que la ley se cumpla sin excepciones y sin complicidades”, concluyó.