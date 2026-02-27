Propone Dany Soto fortalecer cultura de donación de órganos

Durango, Dgo

Con el objetivo de salvar vidas y fortalecer el derecho a la salud, la diputada Dany Soto Hernández, propuso reformar la Ley de Salud del Estado, para mejorar el marco legal en materia de donación y trasplante de órganos, tejidos y células.

“La donación no es un procedimiento médico más; es uno de los gestos más profundos de solidaridad humana. Donar es compartir vida”, consideró el marco del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, que se conmemora cada 27 de febrero.

Al hacer uso de la tribuna, explicó que se busca establecer mecanismos más claros y eficientes para el registro de donantes, impulsar la educación y sensibilización social, así como consolidar una política pública que promueva la donación como un valor social, ético y solidario.

La integrante del Grupo Parlamentario del PRI, puntualizó que la reforma no se limita a un cambio técnico o administrativo, sino que pretende generar una transformación cultural que coloque la vida, la dignidad humana y la solidaridad en el centro de la acción pública.

“Hoy vengo a nombre de mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario del PRI a hablar de vida. De la vida que se apaga antes de tiempo y de la vida que puede continuar gracias a un acto de amor y generosidad; la donación de órganos”, expresó.

Durante su intervención, informó que la donación es uno de los actos más elevados de altruismo, pues permite que una persona mejore su salud, recupere su calidad de vida o incluso continúe viviendo, sin embargo, en México y en Durango aún enfrenta desafíos derivados de la desinformación y la falta de una cultura sólida de donación.

Explicó que actualmente muchas personas permanecen en lista de espera durante meses o años, mientras sus familias viven entre la esperanza y la incertidumbre, situación que no se debe a la falta de ciencia médica, sino a la baja tasa de donación posterior al fallecimiento.

“La responsabilidad no es individual, es institucional. El Estado tiene la obligación de informar, sensibilizar y acompañar para que la voluntad de donar no se pierda entre trámites, miedos o desinformación”, finalizó la representante popular.