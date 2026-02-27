Se roba camioneta de lujo en Torreón y lo pescan en Gómez

Gómez Palacio, Dgo.

Un hombre originario del estado de Quintana Roo fue detenido en territorio de Durango tras robar, en Torreón, una camioneta último modelo. Todo indica que el individuo estaba en camino a Chihuahua cuando se le aseguró.

El detenido es Efrain “N”, quien tiene 38 años de edad y tiene su domicilio en la colonia Real Valencia de la ciudad de Cancún.

Según el informe, el individuo robó el vehículo, un Volkswagen Taos modelo 2026, en la ciudad de Torreón y luego huyó a Durango, pero con la aparente intención de llegar a Chihuahua.

Policías que recorrían la carretera Gómez Palacio – Jiménez, a la altura del ejido La Torreña, vieron el vehículo y, dado que contaba con las características descritas en la denuncia, le marcaron el alto.

Al verificar placas y número de serie, confirmaron de que se trataba de la unidad robada y detuvieron a Efraín, quien entregado junto con la unidad motriz en la Vicefiscalía de La Laguna.