Sinaloa da golpe histórico a la violencia: homicidios caen 50% en solo siete meses

Mazatlán, Sinaloa.

La estrategia de Atención a las Causas, Coordinación y Cero Impunidad aplicada por el Gobierno de México comienza a mostrar resultados contundentes en Sinaloa. De acuerdo con datos presentados este miércoles, los homicidios dolosos se redujeron 50 por ciento entre junio de 2025 y enero de 2026, al pasar de 6.90 a 3.42 víctimas diarias, una de las caídas más significativas a nivel nacional.

Desde Mazatlán, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el combate a la violencia no solo se basa en operativos policiales, sino en atacar de raíz las condiciones que empujan a los jóvenes hacia el crimen.

“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ningún joven tenga que ver en la delincuencia una opción de vida, cuando en realidad es una opción de muerte”, enfatizó durante la conferencia matutina.

Menos violencia, más resultados

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que, de enero de 2025 a enero de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos bajó 28 por ciento, mientras que los delitos de alto impacto disminuyeron 31 por ciento, reflejo de una tendencia sostenida a la baja.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que del 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026 se logró:

La detención de 2 mil 225 personas por delitos de alto impacto.

El desmantelamiento de mil 942 laboratorios para la producción de drogas.

El aseguramiento de más de 33 toneladas de estupefacientes y 4 mil 850 armas de fuego, equivalente al 20% de todas las armas incautadas en el país.

Atención social y coordinación

En el eje social, la secretaria de Gobernación destacó que en Sinaloa se realizaron 228 Jornadas por la Paz, con la participación de más de 69 mil personas, además del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, mediante el cual se han canjeado mil 219 armas de fuego desde octubre de 2024.

El gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que la coordinación con el Gobierno federal ha sido clave para avanzar en seguridad y bienestar. “Sinaloa puede contar con la Presidenta y con el Gobierno de México”, reiteró Sheinbaum.

Un mensaje claro

Las cifras colocan a Sinaloa como uno de los estados con mayor reducción reciente de homicidios en el país, en medio de un despliegue integral que combina prevención social, operativos de alto impacto y aplicación estricta de la ley. El mensaje oficial es claro: menos impunidad, más oportunidades y resultados medibles en seguridad.