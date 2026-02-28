Adolescente resulta gravemente lesionado tras caer de un caballo

Lerdo, Dgo.

Un adolescente de 14 años fue ingresado de urgencia al Hospital General de Gómez Palacio con traumatismo craneoencefálico severo, luego de sufrir un accidente mientras montaba un caballo en la colonia 18 de Mayo, en el municipio de Lerdo.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas de ayer, cuando el menor se desplazaba a caballo por una de las calles del sector y, por causas que no han sido precisadas, cayó al suelo y se golpeó fuertemente la cabeza, quedando inconsciente.

Al lugar acudieron Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria y realizaron el traslado inmediato del adolescente al nosocomio antes mencionado, donde permanece bajo atención médica especializada debido a la gravedad de la lesión.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del caso para el seguimiento médico y las diligencias necesarias.