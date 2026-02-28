Designan a Laura Fabiola Bringas como encargada de despacho en la Vocalía Ejecutiva del INE Durango

Durango, Dgo.

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Durango informó la designación de Laura Fabiola Bringas Sánchez como Encargada de Despacho de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva, con el objetivo de asegurar la continuidad institucional y el desarrollo normal de las actividades sustantivas del organismo electoral en la entidad.

De acuerdo con el comunicado oficial, la designación se realiza con base en las disposiciones normativas vigentes y permitirá mantener la coordinación de los trabajos operativos y administrativos del Instituto, así como el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales.

Durante este periodo, Bringas Sánchez asumirá la conducción de las tareas institucionales del INE en Durango, garantizando la organización y supervisión de los procesos electorales, así como la correcta operación interna del organismo.

La nueva encargada de despacho rendirá protesta el próximo lunes 2 de marzo de 2026, a las 13:00 horas, durante una Sesión Extraordinaria de la Junta Local Ejecutiva, que se llevará a cabo en la Sala de Sesiones del Consejo Local del INE en Durango.

El Instituto Nacional Electoral reiteró su compromiso de trabajar con profesionalismo, imparcialidad y cercanía con la ciudadanía duranguense, con el propósito de fortalecer la confianza pública en las instituciones democráticas y en la correcta organización de los procesos electorales.