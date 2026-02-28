Encontró muerta a su prima en Las Fuentes

Durango, Dgo.

Una mujer adulta fue encantada muerta este viernes por la tarde en un domicilio del fraccionamiento Las Fuentes; según los indicios, falleció a causa de una lesión que ella misma se causó.

La persona fallecida fue identificada con las iniciales I. S. F., quien tenía 56 años de edad y vivía en la calle Ágata del mencionado asentamiento.

Fue una prima de la fémina quien, dado que no logró contactarla a lo largo del día, decidió ir a buscarla, pues sabía que estaba deprimida por la pérdida de otro familiar.

Después de llamar un rato a la puerta sin resultados, llamó al número de emergencias 911 y poco después llegó personal médico y cuerpos de seguridad, que recibieron autorización para ingresar al inmueble.

Por desgracia, encontraron a la señora ya sin signos vitales, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para los procedimientos de rigor.

Con este, suman 29 casos de muerte por suicidio en el año 2026, 15 de ellas durante el mes de febrero; del total de personas fallecidas, 7 son mujeres. Es de recordar que el 911 brinda apoyo emergente a cualquier persona en crisis emocional.