Localizaron muerto a don Juan, extraviado el 24 de febrero

Durango, Dgo.

Este viernes se reportó la localización de un cuerpo sin vida en un paraje cercano al río Tunal, en la zona sur del municipio de Durango; se trata de un adulto mayor al que buscaban desde el 24 de febrero.

Según los datos preliminares, los restos sin vida son los de don Juan Torres Navarro, quien tenía 77 años de edad y vivía en la colonia Lázaro Serrano Montes, cerca del Carril 2000.

De acuerdo a la información disponible, fue el 24 de febrero cuando lo vieron por última vez en dicho asentamiento, por lo que al día siguiente se interpuso una denuncia con la intención de favorecer su localización.

La Fiscalía General del Estado emitió una ficha que indicaba sus características físicas y familiares las colocaron en varios rumbos de la ciudad.

Fue dicha instancia, con apoyo de personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, la que lideró las acciones de búsqueda, que se concentraron en la zona de bancos de materiales cercana al poblado Gabino Santillán.

A la par, su familia montó otras cuadrillas de búsqueda y fue finalmente uno de sus nietos quien lo localizó cerca de donde habían encontrado un carretón que usaba para realizar distintos trabajos.

Su cuerpo fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia de ley.