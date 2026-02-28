Lograron otro rescate en el puente de Analco de un chavo de 19 años 

Durango, Dgo.

Policías pusieron a salvo a un joven de 19 años de edad que, en medio de una crisis emocional, subió este viernes al puente de Analco con la intención de causarse daño, lo que afortunadamente no logró.

El muchacho, que fue entregado a sus familiares, mental, se identificó con las iniciales A. S. H., quien fue auxiliado por agentes de la Policía Estatal.

Los hechos ocurrieron cerca de las 16:00 horas en la estructura del bulevar Dolores del Río, en medio de una crisis relacionada con un padecimiento de salud mental y agravada por problemas sentimentales.

El joven, que es paciente psiquiátrico, decidió subir al puente con la intención de causarse daño, pero personal de la corporación mencionada se dio cuenta de sus aparentes intenciones y lo abordaron de inmediato.

El muchacho reconoció ideación suicida, por lo que se solicitó apoyo de su propia familia, lo que permitió la llegada de su madre y un primo, que se hicieron cargo del resguardo y confirmaron que acudirán a una instancia especializada.