Menos formatos, más clases: la decisión de la SEP que impactará directo a docentes de Durango

Durango, Dgo.

Con el objetivo de reforzar la labor educativa en México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció este viernes la eliminación de cargas administrativas para el próximo ciclo escolar 2026-2027, medida que podría incidir en la dinámica de trabajo de maestras y maestros de Durango.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, explicó que esta decisión —dada a conocer durante la Quinta Sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE)— busca que el personal docente destine más tiempo a la atención directa del aprendizaje y al diseño de proyectos adaptados a las necesidades de cada comunidad educativa. Esto ocurre en un contexto donde el sistema educativo estatal enfrenta retos de cobertura y eficiencia en distintos niveles escolares.

La medida se acompaña de otros programas impulsados por la SEP, entre ellos el fortalecimiento de la Beca Rita Cetina, que actualmente beneficia a más de 8 millones de alumnos de primaria a nivel nacional, y forma parte de un paquete de apoyos que alcanzará a 22.8 millones de estudiantes en 2026 en todos los niveles. Asimismo, se informó sobre la creación de 150 mil nuevos espacios en Educación Media Superior a través de la expansión de los Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”.

En cuanto a materiales educativos, Delgado aseguró que se distribuirán más de 154 millones de Libros de Texto Gratuitos (LTG) para el ciclo escolar entrante, incluyendo ediciones en Braille y macrotipo para estudiantes con discapacidad visual. También se iniciarán los trabajos para un nuevo libro de historia de primaria con enfoque en el papel de mujeres y héroes nacionales.

En Durango, donde la asistencia escolar en edad primaria supera el 96% y la cobertura secundaria ronda el 90% del total de la población en edad escolar, estas acciones buscan reducir rezagos educativos que aún persisten, especialmente en zonas rurales o con acceso limitado a servicios educativos básicos.

Organizaciones educativas locales han señalado que, aunque la cobertura en niveles básicos es relativamente alta, aún existen desafíos importantes, como abandono escolar en secundaria y rezago en la educación media superior, donde la tasa neta de escolarización es menor que en niveles iniciales.

Además, Durango cuenta con diversas instituciones de educación superior que podrían beneficiarse indirectamente de políticas que fortalezcan la formación de futuros docentes y la infraestructura educativa en general, entre ellas universidades como la Universidad Autónoma de Durango, que atiende a decenas de miles de estudiantes en distintos niveles académicos.

Delgado Carrillo también invitó a docentes y comunidades educativas a participar en la Jornada Nacional por la Paz y Contra las Adicciones, programada para los días 6 y 7 de marzo, así como en actividades vinculadas con el primer aniversario de la estrategia “Vive saludable, vive feliz” el 12 de marzo.

Además, se informó que en marzo se convocará a un Foro Nacional para Compartir Experiencias de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), con el fin de promover el intercambio de prácticas pedagógicas exitosas entre regiones.

El funcionario subrayó que, como parte de la transformación educativa en curso, la SEP trabajará en la consolidación de un nuevo sistema de ingreso y promoción docente que busca ser más justo y transparente, y que fortalezca la autonomía profesional de las y los maestros en todo el país.