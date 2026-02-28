Obituario 28 de febrero de 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Espíritu Santo se está velando el cuerpo de la Sra. Concepción Cabada Bonilla, de 90 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala La Piedad se está velando el cuerpo del Prof. Jesús Salvador Pulido Martínez, de 82 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Ad Regnum Dei se está velando el cuerpo de la Sra. María del Rosario Martínez Castellanos, de 69 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Clásica B se está velando el cuerpo del Sr. Aarón Vega Urbina, de 69 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En calle B. Peñita #302 de Barrio Peñitas, Chalchihuites, Zac., se está velando el cuerpo de Filemón Ríos Castillo, de 75 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Tepehuanes, Dgo., se está velando el cuerpo de Matilde Félix Deras, de 94 años, sus honras y sepelio están pendientes