Siete Días de Grilla

El que quiera una diputación o una senaduría tendrá que pasar por una elección en la que el pueblo diga la última palabra. Ayer en Sinaloa la Presidenta Claudia Sheinbaum refrendó su propósito de reforma.

Se pretende ahorrar un 25 por ciento, por lo menos, de los gastos políticos que se hacen en México, y solamente será posible desapareciendo las plurinominales y bajando las prerrogativas partidistas.

La resistencia en todo lo alto. La chiquillada no acepta la “inexplicable” idea de la jefa de la nación. Creen los dueños de los partidos chiquitos que la iniciativa que presentará este lunes la mandataria va dedicada a ellos.

Piensan que el própósito es acabarlos, aunque no sea eso realidad, porque los partidos seguirán existiendo, pero con un cambio, que México no tiene por qué estar manteniendo a cientos de diputados y senadores hoevones sin que el pueblo les haya dado el voto.

La cerrazón inicial de Verde y PT reventó el primer intento, pero ahora, Sheinbaum está decidida a todo y cree que habrá de lograrlo aun llevando en contra a sus aliados.

La resistencia de los socios de Morena es tal que buscarían volver a reventar el proyecto. Se trata de dinero pues, y por lo pronto desde la semana pasada se está negociando con los pequeños para que la aprueben, Ayer, la Federación autorizó casi 900 millones para que el PT siga malbaratando en los CENDI’s y estaba por obtener otros negocitos bastante interesantes.

…

Enésimo accidente automovilístico se produjo sobre la carreterita “Francisco Zarco”, que a pesar de la movilidad que registra hace muchos años, está tan angosta que no caben dos motocicletas yendo en sentido contrario, es un decir, claro.

Una camioneta se estrelló en un autobús de pasajeros, murieron tres personas y resultaron heridos diez u once, pero…es la historia de siempre. Los percances se producen todos los días y, el programa “Bachetón” no termina de llegar a Durango.

…

La chiquillada no admite el propósito presidencial, pues creen que ellos resultarían terriblemente afectados, y sí, porque los dueños de tales partidos llevan toda su vida cobrando como diputados o senadores, pero no se han despegado de la ubre, y eso es lo que se trata de terminar.

Los dineros que se pudieran ahorrar con la anulación de las plurinominales quizá serían mejor invertidos en hospitales, escuelas y seguridad que tanta falta hacen.

Ayer, la Presidenta Sheinbaum arrancó en Culiacán la obra de construcción de un moderno y avanzado hospital del IMSS en la capital sinaloense y, ojalá que de ahí se pasen para acá a tirar el viejo y contaminado hospital de la institución que ya resultó absolutamente rebasado.

…

Hay de nuevo hostilidades bélicas en Medio Oriente. Estados Unidos e Israel golpetearon a Irán, y éstos, para desquitarse bombardearon el centro de Dubai, que ninguna vela tiene en ese entierro.

Grabaciones de video precisan que esta mañana, noche en Dubai, varios misiles iraníes impactaron en diversos edificios de la perla de los Emiratos Árabes.

No ha fluido más información del ataque al vecino, pero deben ser importantes las consecuencias.

Y miren que, cosa extraña, ya nos llegaron de nuevo las ganas de regresar a Dubai. Se hará, claro, pero hasta que pase este desaguisado que quién sabe dónde habrá de teminar, pero por lo pronto está escalando a posiciones nunca vistas.

Los emiratíes son uno verdaderos “perros de presa” que en esas cosas no se andan por las ramas. Quién sabe cómo le responderán a Irán. Estemos atentos.

…

Las últimas visitas a Durango de los líderes del PRI y del PAN, Alejandro “Vandalito” Moreno y Jorge Romero Herrera, respectivamente, solo han venido a trabar el tránsito hacia la elección estatal.

Alejandro: El PRI va con su propio candidato. Será uno de los cuadros más aceptados por los duranguenses (¿) que habrá de llevarnos a la victoria, sin duda.

Jorge: No habrá coaliciones bajo ninguna circunstancia, y si se ha tomado la decisión, es para todo el país.

El que algunos cuadros locales hayan tenido “amarres” con las autoridades, de ninguna manera significa que habrá excepciones, porque no las habrá, dijo.

Entonces, lo que algunos cuadros habían anticipado a cómo se repartiría la administración estatal entre PRI y PAN, todo queda en suposición.

Y nosotros, que tampoco somos ningunos zonzos, no nos vamos con la finta. Los políticos son expertos en decir una cosa y hacer otra. Siempre lo han hecho, a grado tal de que llegan a cuajar incluso cosas que no pasaron ni soñando. Ahí en un rincón nosotros dejaríamos una probabilidad de que siempre sí haya PRIAN. Son remotas las posibilidades, pero de ninguna manera imposibles en política, como dijo la Chimoltrufia.

…

Sobre el operativo que en el supuesto acabó con la vida de Nemesio Oseguera Cervanes, “El Mencho”, ni opinar, todos los días aparecen nuevas conjeturas y de tanta que se ha publicado, ya me confundieron todo.

Cada quién saca su propia versión, y cada uno advierte que se trata de información de primera mano, absolutamente confiable.

Aunque muchos mexicanos dudan y soportan sus inconsistencias, como dijimos desde el principio, hay que esperar a que pase el tiempo y coloque las cosas en su justa dimención.

Nosotros, tan alejados estamos de Tapalpa y del Gabinete de Seguridad Federal que no podemos asegurar nada. Y tampoco negarlo, porque no se tienen los elementos para hacerlo.

Mucho llamó la atención que el lunes pasado, durante la “Mañanera del Pueblo”, el general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa, dejó con la mano estirada al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Algo no cuadra en las relaciones de los que conforman el Gabinete de Seguridad Federal, pero…tampoco tenemos elementos para asegurar nada, toda vez que el incidente mencionado pudo suceder de forma inconsciente y sin ninguna malicia, desde luego.

…

Geraldina Campuzano González, senadora por Durango, fue nominada a la secretaría de la Mesa Directiva en el Senado de la República.

No es cualquier cargo, sería algo así como la segunda de a bordo de la Cámara Alta, posición que no recordamos si antes la ocupó algún duranguense.

El caso es que Gina queda anotada para otras perspectivas futuras. No sabemos cuáles, pero tampoco hay que ir lejos por la respuesta, quizá se le atraviese el Municipio de la capital.

…

Está saliendo el peine multimillonario del Partido del Trabajo. Nada más este fin de semana le fueron autorizados casi 900 millones de pesos para que siga comprando conciencias.

Todavía no acepta respaldar la reforma electoral, no es tonto, pues sabe que de irse como lo plantea la Presidenta Claudia Sheinbam, perdería mucho dinero y muchas opciones plurinominales.

La cosa es que el Verde y el PT, regularmente hermanos menores de Morena, se opusieron a la reforma que entre otras cosas busca desaparecer las plurinominales y la reducción de las prerrogativas a los partidos.

El tema de las plurinominales es lo que al PT tiene arrinconado, dado que sus dueños o regenteadores tendrían que someterse a la voluntad popular y eso, eso no le gusta a Neto.

Tampoco a Pedro, pero la decisión presidencial es de que va por que va.

Y no es broma, el próximo lunes llega la iniciativa presidencial y no habrá reversa. Quizá abra una probabilidad importante de hacer negocios, tanto del Verde como del PT, y por eso, casi casi los tienen ya sentados a la mesa.

…

El periodista lagunero Isaías Solís Maldonado reapareció en redes con otra grabación en la que advierte que las amenazas de muerte se mantienen, por lo que acudirá a la justicia federal para denunciarlo.

Isaías publicó la semana pasada un video en el que asegura que el director de Comunicación estatal lo amenazó de muerte, pero ahora, la queja la interpondrá ante la Fiscalía General de la República, además de que ya tiene la protección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.