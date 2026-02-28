Sugieren que “nuevos” estacionamientos incluyan áreas verdes

Durango, Dgo

Asociaciones civiles han propuesto lo que busca transformar los estacionamientos, tradicionalmente vistos como simples extensiones de asfalto, en espacios que también aporten al medio ambiente y a la calidad urbana.

Durante la sesión de Cabildo del jueves 26 de febrero se presentó una iniciativa para impulsar los llamados “Estacionamientos Verdes”, una estrategia que plantea modificar el Reglamento de Construcción para que los nuevos desarrollos incluyan áreas vegetadas, superficies permeables y elementos que reduzcan el impacto ambiental.

La propuesta surge por la preocupación creciente por el modelo urbano actual. De acuerdo con datos expuestos por integrantes de asociaciones, en Durango alrededor del 42 % de las construcciones se destinan a espacios de estacionamiento, lo que ha derivado en grandes superficies grises que contribuyen al aumento de temperatura, a la escasa infiltración de agua y a una imagen urbana poco amigable.

Quienes impulsan el planteamiento sostienen que el objetivo no es solo estético, sino funcional: disminuir el efecto de “isla de calor”, favorecer la captación de agua y generar entornos más habitables. En otras ciudades, esquemas similares han incorporado árboles, jardineras, techos verdes o pavimentos que permiten la filtración pluvial.