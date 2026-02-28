Trabajo Social entrega a la sociedad 30 nuevos licenciados

Durango, Dgo

La Facultad de Trabajo Social entregó a la sociedad 30 nuevos licenciados en Trabajo Social. El Auditorio Universitario fue sede de la ceremonia, en la que los egresados dieron un paso fundamental en su formación académica y reiteraron su compromiso de servicio con la sociedad duranguense.

Ana Bertha Adame García, subsecretaria general administrativa, en representación del rector Ramón García Rivera, expresó con emoción: “Ser trabajador social implica una labor ardua, pues en la realidad cotidiana se enfrentan profundas desigualdades. Estoy segura de que, gracias a su sólida preparación y al acompañamiento de sus maestros, cuentan con las herramientas necesarias para asumir esa lucha con compromiso y vocación”.

Durante su mensaje, felicitó de manera especial a Diana Patricia Ramírez Domínguez, Jennifer Andrea Escamilla Ramírez y Cinthia Viridiana Soto Chávez por sus altos promedios, y agradeció a los padres de familia la confianza depositada en la institución.

Por su parte, la directora de la unidad académica, Ana Rosa Rodríguez Durán, manifestó su satisfacción al entregar una nueva generación de trabajadores sociales a la sociedad. “Es comprender que detrás de cada expediente hay una historia, un contexto y, sobre todo, una persona con derechos. Durante su formación han aprendido a diagnosticar, planificar, intervenir e investigar. Pero deseo que nunca pierdan aquello que no figura en ningún currículum ni programa de estudios: la sensibilidad y la capacidad de afrontar la injusticia”, señaló.

Autoridades académicas, docentes, estudiantes y familiares acompañaron con orgullo a los egresados en este logro académico. Durante la ceremonia, recibieron su carta de pasante, documento que acredita la culminación satisfactoria de su formación profesional y que marca el inicio de una nueva etapa en su desarrollo laboral dentro del ámbito del Trabajo Social.