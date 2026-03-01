Dos motociclistas están muy graves tras accidentarse en comunidades rurales

Durango, Dgo.

Dos personas fueron reportadas muy graves luego de accidentes de motocicleta, ocurridas en dsdtinas localidades rurales; entre las víctimas está un adolescente de apenas 15 años de edad.

Uno de los hechos ocurrió en el poblado Carlos Real del municipio de Durango, lugar en el que un muchacho de 15 años fue encontrado tirado, con lesiones graves, tras un percance cuyas cirscuntancias se desconocen.

Tras el siniestro, sufrido a bordo de una Vento Crossmax 170, fue llevado de urgencia al Hospital General 450, donde se le diagnostíco con traumatismo craneoencefálico severo, trauma cerrado de tórax y abdomen y politraumatizado, por lo que su pronóstico es reservado.

También muy grave está el señor José Isidro Gutiérrez Castillo, quien tiene 51 aos deedad y es originario del municipio de Nombre de Dios.

Él iba a bordo de su motociclieta Itálika por las cercanías del poblado Amado Nervo cuando sufrió una crisis hipertensiva, que le hizo desmayarse a bordo de la unidad motriz.

La caída le provocó traumatismo craneoencefálico severo, por lo que fue trasladado de urgencia a la ciudad de Durango y también se le reporta en estado crítico.