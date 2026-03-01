Pareja en moto es embestida por tráiler tras maniobra imprudente

Durango, Dgo.

Una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta resultó con lesiones de consideración luego de verse involucrada en un aparatoso accidente vial con un tráiler de carga en el Periférico/Libramiento Norte de la capital duranguense.

El hecho se registró alrededor de las 15:20 horas, a la altura del Libramiento Norte, en un tramo cercano al poblado La Tinaja, dentro de una zona rural. De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando los ocupantes de la motocicleta realizaron una maniobra de vuelta en “U” sobre la vialidad, siendo impactados por un tráiler color blanco que circulaba en el mismo sentido.

Tras el choque, un hombre y una mujer quedaron tendidos sobre el pavimento, presentando laceraciones y fracturas expuestas, por lo que su estado de salud fue catalogado como delicado. De manera preliminar, fueron auxiliados por médicos que transitaban por el lugar, mientras arribaban los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria y, tras la valoración correspondiente, determinaron el traslado de ambos lesionados a un hospital del IMSS para su atención especializada.

Las personas lesionadas fueron identificadas como Rosa María Escobedo Hernández, de 45 años de edad, ama de casa, con domicilio en el fraccionamiento Caminos del Sol; y Arturo Iván Mata Meraz, de 37 años, vigilante, vecino del fraccionamiento Las Nubes.

El conductor del tráiler, Ramón Roberto, de 36 años, chofer y originario del estado de Sonora, permaneció en el lugar y refirió que, debido a la velocidad a la que circulaba, no logró frenar a tiempo tras la maniobra realizada por la motocicleta, impactándola con la llanta delantera derecha de la unidad pesada.

Elementos de seguridad acudieron para tomar conocimiento del hecho. El conductor del tráiler quedó bajo resguardo de la Guardia Nacional, instancia que se hará cargo de las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.