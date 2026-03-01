Una mujer murió por una severa intoxicación con medicamento

Gómez Palacio, Dgo.

En un caso que es investigado como probable suicidio, una mujer de 51 años de edad murió en el municipio de Gómez Palacio tras un par de días de agonía en un hospital de la región.

Se trata de la señora A. L. R., quien tenía 51 años de edad y vivía en la colonia 5 de Mayo de la mencionada ciudad lagunera.

Según el informe, fue el pasado jueves cuando una de sus hermanas la encontró inconsciente, por lo que la subió como pudo a su vehículo y la llevó al nuevo Hospital de Especialidades de Gómez Palacio.

Ahí la diagnosticaron con un cuadro de intoxicación severa con medicamentos, por lo que procedieron a iniciar el tratamiento correspondiente; por desgracia, los daños ya eran demasiado graves para ese momento.

El sábado, pese a la lucha de los médicos, perdió los signos vitales; en caso de confirmarse como suicidio, el número de defunciones de este tipo llegaría a 31 en el año 2026, con 17 de ellas durante el mes de febrero.

Es de recordar que el número de emergencias 911 ofrece apoyo emergente a personas que se encuentren en una situación de riesgo por crisis emocional.