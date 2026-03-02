Arranca pago bimestral de Programas para el Bienestar; miles de duranguenses recibirán apoyo

Durango, Dgo

Desde este 2 y hasta el 26 de marzo, se realizará en todo el país el pago correspondiente al bimestre marzo-abril de las Pensiones y Programas para el Bienestar, que beneficiará también a miles de duranguenses, confirmó la Secretaría de Bienestar en un comunicado emitido desde la Ciudad de México.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que este ciclo de pagos cubrirá a un total de 18.8 millones de derechohabientes y beneficiarios, con una inversión social de 104 mil 695 millones de pesos.

Los apoyos se entregarán de manera escalonada conforme a la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios y pueden consultarse en el portal oficial gob.mx/bienestar.

Durango: quiénes recibirán apoyo

En Durango, las principales poblaciones beneficiadas serán:

Adultos mayores, quienes forman uno de los grupos más numerosos en la entidad, especialmente en municipios con alta población rural como Nombre de Dios, San Dimas, Guanaceví y El Salto, recibirán su pensión correspondiente. A nivel nacional son 13.6 millones de personas con una inversión de 87 mil 705 mdp solo para este grupo.

Personas con discapacidad en toda la entidad —incluyendo Durango capital y municipios como Lerdo, Gómez Palacio e Hidalgo— recibirán también su apoyo bimestral. En el país, más de 1.5 millones de personas están registradas en este programa.

Mujeres de 60 a 64 años, cuyo número supera los 2.9 millones a nivel nacional, también verán reflejado su pago, con una inversión de más de 9 mil 244 mdp.

Madres trabajadoras, apoyo de apoyo que contribuye en comunidades de Durango con servicios básicos limitados, como Vicente Guerrero y San Pedro del Gallo.

La funcionaria subrayó que, para facilitar la entrega de recursos, los depósitos se realizan directamente en cuentas del Banco del Bienestar, que en Durango cuenta con diversas sucursales en zonas urbanas y rurales. La ubicación de estas puede consultarse en ubicatebancodelbienestar.bienestar.gob.mx.

Sembrando Vida: jornaleros también reciben pago

Asimismo, el programa Sembrando Vida, que en Durango apoya a campesinos y jornaleros del sector agrícola, inició la dispersión del pago de jornal el 10 de marzo, con una inversión mensual de más de 2 mil 700 mdp para todo el país. Este beneficio es especialmente significativo en municipios del sur y oriente del estado, donde se impulsa la siembra sostenible y la generación de empleo local.

Importancia del apoyo en Durango

Para organizaciones sociales y autoridades municipales, estos apoyos representan una fuente de ingresos fundamental ante los retos económicos actuales, especialmente en comunidades con elevados índices de migración y envejecimiento poblacional. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Durango tiene una población de adultos mayores mayor al promedio nacional, lo que amplifica la importancia de estos pagos para el bienestar de familias enteras.