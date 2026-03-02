+ Claro que la súper guerra habrá de alcanzarnos

+ Subirá el precio del petróleo y, luego, de todo

+ Irán, país pobre, choca contra los riquillos

+ Fracaso mundial la compra de frijol a productores

“Corrije al sabio y lo harás más sabio, corrije al ignorante y lo harás tu enemigo…”

Anónimo

Querámoslo o no, la nueva guerra que se libra en Oriente Medio está escalando niveles por demás extremos que, si no paran pronto, pudiese ser el preámbulo de una tercera y definitiva guerra mundial…..APROBADO.- Han entrado al conflicto de menos unos diez países, algo nunca visto. Encabezan las hostilidades Israel e Irán, pero Irán ha llevado su conflicto con los vecinos que tienen buena relación con los Estados Unidos de América. No nada más ha atacado las bases de USA, sino que ha generalizado su agresión. Lamentablemente, Irán, uno de los países más pobres del mundo, con represión y muertes aberrantes, se ha metido con los países más ricos del mundo como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos que, por lo pronto no han reaccionado, pero sostienen que el ataque injustificado de Irán lo pagarán llegado el momento…..ERROR.- Los Emiratos Árabes, además de integrar la zona más rica del orbe, por sus exitosas actividades petroleras, son implacables con los agresores y, que no nos sorprenda su reacción brutal que se están guardando los árabes…..EFECTOS.- Los primeros efectos del conflicto multinacional será el incremento en los precios del petróleo, que pudiese llegar hasta las nubes, sobre todo debido al cierre del Estrecho de Ormuz, que es la principal salida tanto de crudo como de gas, algo que están tratando de evitar los jefes de las naciones emproblemadas, pero…que cada día reaccionan con más violencia…..S.O.S.- Advertir a nuestros seguidores que, como es costumbre, están saliendo numerosas fotografías y videos concebidos con Inteligencia Artificial, hechos que no han ocurrido, y muchos se la creen. Por eso es necesario acudir de inmediato a Grok o a otras fuentes similares para confirmar la certeza o la mentira de lo que estamos viendo para poder tomar las medidas pertinentes. Eso sí, veremos pronto el incremento en los precios de los combustibles. Aquellos precios que propuso AMLO de diez pesos por litro, ni soñando, más bien todo lo contrario. Se irán las tarifas hasta el cielo, si no es que poquito más allá…..ALARMA.- El acopio de frijol que dispuso la presidenta Claudia Sheinbaum para todo el país, no termina de ordenarse. Los encargados de comprarlo están llevando agua a su molino y a los productores los traen como .endejos dando vueltas. Es una verdadera tragedia la que viven los agricultores tal vez de todo el país, puesto que ante la negativa de compra, muchos han tenido que buscar a los “coyotes”, aceptarles las cantidades menores de la tarifa que estableció la propia jefa de la nación. El desprecio y el malmodeo que están dispensando en la mayoría de los casos a los productores de frijol, ha venido a desanimar a los agricultores, puesto que de mantener su producto almacenado, pronto empezará a dañarse, mientras los encargados del pago siguen haciéndose muuuy importantes. Y, visto que en el fondo la fijación de los precios no consigue aterrizar, en el futuro, lo mejor ha de ser meterse de “coyote” en vez de seguir partiéndose la ma..icera y la espalda en la producción del alimento. Ojalá que pronto alguien se conduela de nuestros agricultores y les pague su cosecha, de lo contrario, va a ser igual que siembren o que no siembren, algo catastrófico para el país, pareciera que es lo que están buscando los encargados de pagar el grano…..AUXILIO.- Y lo más preocupante es que senadores, diputados, regidores y otras plagas que generalmente acechan al frijol, no se han enterado del problema y no han ayudado con algo que no debía tener ninguna complicación, especialmente si hay la autorización presidencial y parece que hasta la disposición económica…..BONANZA.- El Gobierno Federal presume que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha registrado no menos de 30 mil nuevos empleos. Eso ocurre a nivel nacional, porque acá, contra el promedio nacional, se están perdiendo. Las bajas están a la orden del día, no obstante el fracaso de los diversos proyectos industriales que definitivamente no están para presumirse.

