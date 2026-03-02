Cruz Roja rescató a un senderista tras caer en Ventanas

Durango, Dgo.

Rescatistas de la Cruz Roja Mexicana, con apoyo de voluntarios de la misma institución, realizaron un operativo de rescate en una zona agreste del sur del municipio de Durango, luego de que un senderista sufriera una caída accidental mientras recorría el paraje conocido como Ventanas.

De acuerdo con el informe oficial, el incidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas del domingo 1 de marzo, en un punto cercano a la carretera Durango–La Flor.

El hombre, cuya identidad no fue revelada, caminaba por uno de los senderos cuando dio un mal paso, perdió el equilibrio y cayó desde una altura aproximada de cuatro metros, lo que le provocó golpes y fracturas

A pesar de la gravedad del percance, fue reportado como estable por el personal que lo atendió en el lugar.

Debido a la complejidad del terreno y a las dificultades para acceder a la zona, la Cruz Roja envió dos unidades especializadas. Tras una rápida planeación, los rescatistas lograron extraer al lesionado en una camilla rígida, brindarle atención prehospitalaria y trasladarlo a un centro médico de la capital.

Autoridades recordaron que, aunque Ventanas cuenta con senderos para principiantes, el terreno escarpado exige buena condición física y prudencia, ya que muchos accidentes se originan por imprudencias o por elegir rutas no adecuadas.