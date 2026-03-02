Dos muertos en choque frontal entre Chevy y un tráiler

Pánuco de Coronado, Dgo.

Dos personas sin vida es el saldo de un accidente ocurrido este lunes en la carretera libre Durango – Gómez Palacio, en territorio de Pánuco de Coronado; el percance involucró a un camión de carga y a un automóvil compacto.

Las víctimas fatales son los ocupantes de un automóvil compacto y fueron identificados como Kevin Yair Núñez Durón, de 25 años de edad, y Gregorio Saldaña Vargas, de 27; vivían, respectivamente, en la colonia Emiliano Zapata y el fraccionamiento Guadalupe Victoria Infonavit.

Los hechos fueron reportados a eso de las 08:30 horas de este lunes en el kilómetro 49 de la mencionada vía de comunicación, no muy lejos del entronque al poblado General Arturo Bernal.

Ahí se dio el encontronazo entre un Chevy con placas JEZ-87-25 del estado de Jalisco y el tracocamión de caja seca. Este último erea onducido por Jesé Luis M., originario de Gómez Palacio.

Según testigos, los ocupantes del Chevy salieron proyectados por las ventanillas a raíz del encontronazo y, al golpear contra el suelo, perdieron la vida.

El trailero resultó con golpes leves y quedó a disposición del agente del Ministerio Público en lo que se deslindan responsabilidades.