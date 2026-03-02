Le salvan la vida tras una ruptura amorosa a un varón de 30 años

Durango

Un hombre de 30 años de edad fue auxiliado de emergencia y trasladado a un hospital la noche del sábado, luego de un presunto intento de suicidio registrado en un domicilio de la colonia Arturo Gámiz, tras una ruptura sentimental.

El reporte se recibió a las 19:00 horas, a través del 911, donde se alertó sobre una persona que habría ingerido una sustancia tóxica. Al lugar acudieron elementos de la Policía Preventiva y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, a bordo de la unidad DGO-135.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, la reportante, A. V. V. S., de 25 años, señaló que momentos antes sostuvo una discusión con su ex pareja, identificado como S. B. C., quien presuntamente ingirió de manera intencional un frasco de veneno para chinches. Además, el masculino se provocó una herida en la cabeza al golpearse con un vaso de vidrio, resultando con una lesión en el lado derecho del cráneo, aunque se encontraba consciente al momento del arribo de las autoridades.

Los paramédicos valoraron al lesionado y determinaron que la herida requería sutura, por lo que fue trasladado al Hospital General 450 para recibir atención médica especializada. No se reportaron personas detenidas y el incidente quedó bajo control de las autoridades.

Las autoridades reiteraron el llamado a buscar apoyo profesional y redes de ayuda ante situaciones de crisis emocional, recordando que la atención oportuna puede salvar vidas.