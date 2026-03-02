Obituario 02 de marzo 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo del Profesor Cecilio Zúñiga Estrada, de 80 años, se despide para su cremación

En sala Memorial se está velando el cuerpo de la Sra. Sonia Gabriela Velasco Rubio, de 63 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo de la Sra. María de Jesús García Reséndiz, de 78 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En calle B. Peñita #302 de Barrio Peñitas, Chalchihuites, Zac., se está velando el cuerpo de Filemón Ríos Castillo, de 75 años, sus honras y sepelio están pendientes