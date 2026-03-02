Pisó una losa, se rompió y cayó a una tumba en el Panteón de Oriente

Durango, Dgo

Un hombre de 70 años de edad resultó lesionado luego de caer al interior de una sepultura en el Panteón de Oriente, lo que movilizó a cuerpos de emergencia la tarde de este día.

De acuerdo con el reporte al 911, personal de seguridad que se encontraban al interior del camposanto atendieron inicialmente la situación y confirmaron que el masculino, identificado como Daniel Hernández Cisneros, se encontraba consciente mientras se solicitaba apoyo especializado.

Al arribar al lugar, personal de Protección Civil confirmó que el lesionado presentaba probable lesión en la columna, así como una herida en la cabeza de aproximadamente 15 centímetros, derivadas de la caída. Con el apoyo de Bomberos Municipales, se realizaron maniobras de rescate con cuerdas para lograr su extracción segura de la sepultura, brindándole atención médica prehospitalaria en el sitio.

Una vez estabilizado, Daniel Hernández Cisneros fue entregado a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para su traslado a un hospital, donde recibiría atención médica especializada.