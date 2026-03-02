Se voló un alto en su motocicleta y chocó de lleno

Durango, Dgo.

Un motociclista resultó con una aparatosa lesión en la cabeza tras un choque ocurrido este lunes por la mañana en uno de los cruces de la calle Laureano Roncal; fue él quien no respetó el alto y provocó el percance.

El lesionado, y presunto responsable del siniestro, es Miguel Ángel Gurrola Alanís,quien tiene 36 años de edad y conducía una motocicleta Veloci al momento del aparatoso siniestro.

Mientras que la parte afectada, que quedó a disposición de la autoridad por protocolo, es Daniel Omar “N”, de 37 años, quien conducía una camioneta Honda Element.

Los hechos ocurrieron cuando el conductor del vehículo más frágil circulaba por la calle Salvador Nava Rodríguez (antes Fresno) y, al llegar al cruce con Laureano, no hizo el alto correspondiente.

El conductor de la Honda, que llevaba preferencia de paso, nada pudo hacer para evitar el golpe, que se dio de lleno en el costado izquierdo de su unidad motriz.

Tras el fuerte choque, llegó al sitio personal del Sistema Estatal de Emergencias Médicas, que se hizo cargo del traslado de la víctima al Hospital General 450 con el fin de descartar afectaciones graves.