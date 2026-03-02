Sheinbaum gana terreno y alcanza 76% de respaldo ciudadano

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, registró un 72 por ciento de aprobación ciudadana durante febrero, cifra que se elevó a 76 por ciento tras el operativo federal en Jalisco contra ‘El Mencho’ Oseguera, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional publicada por El Financiero.

El estudio, elaborado por el analista Alejandro Moreno y difundido este 2 de marzo, se realizó vía telefónica a mil 300 personas adultas. De ellas, 900 fueron entrevistadas del 13 al 21 de febrero, antes del operativo efectuado el domingo 22, mientras que 400 fueron consultadas del 24 al 27 de febrero, una vez ocurrido el despliegue federal.

Según los resultados, la aprobación presidencial pasó de 68 por ciento antes del operativo a 76 por ciento después, lo que representa un incremento de ocho puntos porcentuales. Al ponderar por igual ambos periodos, el promedio mensual se ubicó en 72 por ciento, es decir, tres puntos más que en enero.

El sondeo refleja un repunte en el respaldo ciudadano tras la acción de seguridad realizada en Jalisco, situando a la mandataria con uno de sus niveles de aprobación más altos en lo que va del año.