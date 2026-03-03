A 100 días del Mundial 2026, Sheinbaum alza la Copa en Palacio Nacional

Ciudad de México.

En el marco de la cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió el trofeo oficial del Mundial en Palacio Nacional, a cien días del arranque del torneo que tendrá como sede conjunta a México, Estados Unidos y Canadá.

Durante el acto protocolario, la mandataria develó y levantó la Copa acompañada del exfutbolista brasileño y campeón del mundo José Roberto Gama de Oliveira, mejor conocido como “Bebeto”, quien participó como invitado especial en la ceremonia.

El evento simboliza el inicio de la fase final de preparación para la justa deportiva más importante del planeta, que marcará un hecho histórico al convertir a México en el primer país en albergar tres Copas del Mundo, tras las ediciones de 1970 y 1986.

La presencia del trofeo en territorio nacional forma parte de las actividades previas al torneo y busca fortalecer el entusiasmo ciudadano rumbo a la competencia internacional, que reunirá a selecciones de todo el mundo y atraerá a millones de aficionados.

Autoridades federales destacaron la relevancia económica, turística y social del Mundial 2026, al señalar que representará una oportunidad para proyectar a México a nivel global, además de generar derrama económica y promoción cultural en las ciudades sede.

Con la recepción de la Copa en Palacio Nacional, inicia oficialmente la cuenta regresiva para que el país vuelva a ser protagonista del máximo escaparate del futbol mundial.