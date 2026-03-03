Camioneta termina envuelta en fuego en Villas del Guadiana

Durango, Dgo.

Una aparente falla mecánica fue la causa de un aparatoso incendio en el que una camioneta tipo miniván resultó con daños severos, mayormente concentrados en el área del motor.

El incidente, en el que por fortuna no hubo lesionados, ocurrió el lunes en uno de los accesos a la zona de fraccionamientos Valle del Guadiana.

El afectado es Jorge “N”, quien tiene 52 años de edad y vive en Villas del Pedregal II, quien mientas conducía una Chrysler Caravan, notó un desperfecto, mismo que provocó que el motor se detuviera.

Cuando intentó ponerla en marcha de nuevo, escuchó una especie de explosión y enseguida notó las llamas que salían del motor.

Policías municipales que estaban cerca montaron un cerco de seguridad para evitar afectaciones en personas y, poco después, llegó personal de Protección Civil que sofocó al 100 por ciento el incendio.