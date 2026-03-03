+ Pasearon un “Rhino” de Omar García Harfuch

+ Imponente “animal” puso nerviosos a varios

+ No se sabe de operativo alguno, hasta ahora

+ Durango, subcampeón del Mundial de Basquet

Durango atraviesa por una calma que sorprende hasta al más taimado, y como después de la calma viene el desmoder, agárrense. Algo interesante está por suceder en nuestra capital…..ACCIÓN.- Temprano, 11:30 horas, cruzó por la ciudad un convoy de tres vehículos, con un imponente “Rhino” que dejó con los ojos cuadrados a más de cuatro. Una patrulla federal le abrió camino y una de la Guardia Nacional le cuidó la retaguarda…..LÓGICA.- Las fuerzas federales casi nunca muestran su poderío, por el contrario, lo esconden lo más posible para que nadie se escandalice y trate de sacar conjeturas que muchas veces ni al caso. A menos que la columna móvil se haya armado para resguardar la toma de posesión de la nueva delegada de la Fiscalía General de la República, Rosalía Juárez, que viene a ser la primera mujer en tomar el cargo, por lo general reservado para varones. Así como Rosalía asumió aquí, otras damas hicieron lo propio en otras entidades por disposición de la Presidenta Claudia Sheinbaum, precisamente a unos días de celebrar el Día Internacional de la Mujer, además de que en la estructura federal cientos o miles de damas están encabezando las distintas oficinas federales…..ORDEN.- Serán las profecías o las advertencias catastróficas de Michel de Notre-Dame o Nostradamus, pero por primera vez en Durango los colectivos femeniles salen a declarar que este año no harán desmanes y que no vandalizarán los sitios públicos para que no se hable mal de ellas. Algo peor nos puede pasar, dado que esas damas lo que menos admiten es que alguien trate de quitarle sus banderas. A menos, desde luego, de que ya las hayan convencido para que “se porten bien…” y no den motivos a la policía para intervenir, porque los feminicidios, el acoso, el desprecio y hasta los nuevos impuestos a las mujeres se mantiene igual o peor que hace un año. Entonces cómo salir a ofrecer portarse bien, cuando hay muchas cosas pendientes que nadie ha resuelto y que siguen perjudicando a las mujeres. O sea, no entiendo, la mera verdad. Sí serán las profecías o los nubarrones que nos dejó el boticario francés, Michel de Notre-Dame…..ALTO.- Han de saber que por primera vez en muchos años la inseguridad se ha impuesto en zonas como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Ya cualquier hijo de vecino los bombardea, por tanto, por ahora se me han borrado las ganas de volver al Golfo Pérsico, pero a la primera oportunidad los saludamos de nuevo desde aquellas arenosas y calientes tierras. Calientes en cuanto al clima y calientes por la cerrazón de alguien para “meter paz”, aunque nadie se la haya pedido. Irán ha incurrido en un gran error al bombadear países que solo se llevan bien con USA, pero que nunca los han atacado de ninguna manera. El tema es que hoy, cuando nadie ha pedido su opinión, el dictador de Corea del Norte, Kim Jong Un ha lanzado una advertencia a Israel y los Estados Unidos para si siguen atacando a Irán, se toparán con un muro bastante grueso que les será imposible traspadar. Eso dice el primo alejado de los yucas….APLAUSOS.- Retornaron al terruño los basquetbolistas 65 y Más que participaron en el Mundial en El Salvador, perdieron un solo partido, la final contra Puerto Rico, que ratifica su calidad y demuestra tener con qué reinar por varios años. Obvio, vienen felices los “rucos” paisanos y quién no. Muchos desprecian el segundo lugar, pero en el caso diría que vale oro, sobre todo si consideramos que viajar hasta Centroamérica, hospedaje, desplazamientos y comida corrió por cuenta de los basquetboleros.

